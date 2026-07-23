Las Edades del Hombre abre el 30 el museo y el mirador de la Encina

Ya hay fecha para abrir el Museo de Arte Sacro de Ponferrada y el mirador de la basílica de La Encina. Será el jueves de la próxima semana, día 30 de julio, según confirmaba el rector de la basílica Antolín de Cela. La organización y gestión de todo lo relacionado con las visitas y la puesta en valor de la gran colección de arte sacro correrá a cargo de los responsables de Las Edades del Hombre, expertos en este tipo de actuaciones y de de magnas exposiciones, como las que se han celebrado en diferentes puntos de la comarca del Bierzo.

El día 30 de julio habrá un acto a media mañana con la presencia de autoridades religiosas y políticas. Estará la representación de la diocesis de Astorga, que como es sabido no cuenta con obispo desde la marcha en mayo de 2025 del prelado Javier Fernández a Córdoba, quedando al frente del obispado como administrador diocesano Javier Gay. El museo de arte sacro y el mirador de la torre de la Encina también ha contado con el apoyo del Ayuntamiento y otras administraciones públicas, por lo que habrá igualmente presencia de sus autoridades en este día tan importante de la inauguración de un nuevo centro museístico y también de corte turístico para la ciudad y el resto del Bierzo. De hecho, el propio Antolín de Cela decía este miércoles que se trata de una actuación singular y muy beneficiosa no sólo pensada para el municipio de Ponferrada, sino para toda la comarca, a donde acudirán turistas y los cientos de peregrinos que a diario (y especialmente en verano) pasan por la capital berciana.

El dinero que se obtenga del pago de las entradas se destinará integramente a sufragar los gastos de mantenimiento, como personal, electricidad y demás, así como a restaurar otro patrimonio que lo precise en la comarca del Bierzo. Antolín de Cela destacaba que este nuevo museo dará a conocer «el gran tesoro» que permanecía casi desconocido para el gran público y que, a partir del 30 de julio custodiará el museo en la gran sacristía y en la cripta de la basílica de la Encina. «Esto es un logro de todo el Bierzo, es un secreto guardado bajo siete llaves que no se conocía», declaraba el rector del principal templo berciano.

Aunque la gestión de esta oferta cultural la llevará la fundación cultural católica de Las Edades del Hombre, la misma también interactuará con los diferentes museos y el castillo del Ayuntamiento de Ponferrada, de tal manera que se pueda como posibilidad sacar una entrada en la que incluya el pase a los museos municipales y al de arte sacro, incluyendo si se quiere también la subida al mirador de la torre de la Encina. Esta apertura es fruto de un convenio de colaboración firmado en 2023, cuando se encargaron los trabajos, con una inversión de 507.000 euros, a lo que hubo que añadir los 958.000 euros que durante dos décadas aportó la diócesis para reponer el acceso a la torre, afectado por los destrozos que ocasionó un rayo. Aunque aún no se han dado a conocer los detalles es previsible que haya jornada de puertas abiertas tras la inauguración del museo y mirador.

La recaudación pagará gastos de mantenimiento y patrimonio del Bierzo deteriorado.

La iniciativa está considerada como un logro cultural para toda la comarca