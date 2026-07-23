Todas las fotos del incendio de Castropodame que ha obligado a evacuar a 200 vecinos en León

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical Incendio en la localidad de Castropodame (León)

Ical Incendio en la localidad de Castropodame (León)

Ical Incendio en la localidad de Castropodame (León)

Ical Incendio en la localidad de Castropodame (León)

Ical Incendio en la localidad de Castropodame (León)

Ical Incendio en la localidad de Castropodame (León)

Ical Incendio en la localidad de Castropodame (León)

Ical Incendio en la localidad de Castropodame (León)

Ical Incendio en la localidad de Castropodame (León)