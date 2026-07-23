Diario de León

Todas las fotos del incendio de Castropodame que ha obligado a evacuar a 200 vecinos en León

Ical

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2

Ical

Incendio en la localidad de Castropodame (León)

Ical

Incendio en la localidad de Castropodame (León)

Ical

Incendio en la localidad de Castropodame (León)

Ical

Incendio en la localidad de Castropodame (León)

Ical

Incendio en la localidad de Castropodame (León)

Ical

Incendio en la localidad de Castropodame (León)

Ical

Incendio en la localidad de Castropodame (León)

Ical

Incendio en la localidad de Castropodame (León)

Ical

Incendio en la localidad de Castropodame (León)

Ical

Incendio en la localidad de Castropodame (León)

tracking