Todas las fotos del incendio de Castropodame que ha obligado a evacuar a 200 vecinos en León

La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
La localidad de Turienzo Castañero (León), afectada por el incendio declarado de nivel 2
Incendio en la localidad de Castropodame (León)
Incendio en la localidad de Castropodame (León)
Incendio en la localidad de Castropodame (León)
Incendio en la localidad de Castropodame (León)
Incendio en la localidad de Castropodame (León)
Incendio en la localidad de Castropodame (León)
Incendio en la localidad de Castropodame (León)
Incendio en la localidad de Castropodame (León)
Incendio en la localidad de Castropodame (León)
Incendio en la localidad de Castropodame (León)