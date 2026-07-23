Ponferrada será uno de los epicentros mundiales para ver el eclipse solar

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada será uno de los epicentros mundiales para observar el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Las imágenes de la capital berciana se emitirán en directo a través de la página web de la NASA, con motivo de este acontecimiento astronómico en el que el municipio desempeña un papel muy relevante.

El Ayuntamiento de Ponferrada, junto con la Asociación Astronómica del Bierzo, ha habilitado dos zonas de observación. Por un lado, el interior del Castillo de los Templarios, con capacidad para 800 personas, y, por otro, la ladera del castillo, que podrá acoger a unas 19.000 personas. Además, se cortará la avenida de Castilla para facilitar una mejor visualización del eclipse y garantizar un espacio amplio para los asistentes. También se restringirá el acceso al monte Pajariel.

Hoy, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, junto al concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, y representantes de la Asociación Astronómica del Bierzo, presentaron este trabajo conjunto, cuyo objetivo es "aunar patrimonio, divulgación cultural y conocimiento científico", según destacó el regidor.

Por su parte, Luis Antonio Moreno explicó la colaboración entre el Ayuntamiento y la asociación, así como el trabajo que la Junta de Castilla y León viene desarrollando desde hace meses en materia de seguridad y prevención. En este sentido, recordó que se prevé la llegada de unos dos millones de turistas a Castilla y León durante esas fechas y que Ponferrada ya ronda el 100 % de ocupación hotelera.

El acceso al interior de la fortaleza será gratuito a partir de las 18.00 horas. Además, se repartirán gafas homologadas a quienes no dispongan de ellas, ya que son imprescindibles para observar el fenómeno con seguridad. También recordó que Ponferrada cuenta con una camiseta conmemorativa del evento.

El momento de máxima ocultación del Sol se producirá a las 20.30 horas, aunque el eclipse comenzará a las 19.32 horas.

Finalmente, el Ayuntamiento y la Asociación Astronómica del Bierzo animaron a la ciudadanía a utilizar los espacios habilitados y a seguir las recomendaciones de prevención y seguridad para disfrutar de este fenómeno astronómico único, en el que la comarca berciana tendrá un protagonismo destacado.