Carracedo estrena la calle Camino de Santiago tras una inversión de más de 400.000 euros

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Carracedo del Monasterio cuenta desde este jueves con una nueva carta de presentación. La inauguración de la calle Camino de Santiago culmina un proyecto de transformación urbana que ha supuesto una inversión superior a los 400.000 euros y que convierte uno de los principales accesos a la localidad en un espacio renovado, con nuevos servicios, zonas verdes y un claro guiño a la ruta jacobea que atraviesa el municipio.

Durante el acto inaugural, el alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce, explicó que el nombre de la vía responde al recorrido del Camino de Santiago por este punto del municipio. Recordó que en 1998 el Ayuntamiento presentó alegaciones al Plan Regional del Camino de Santiago para que se incorporara una variante por Carracedo del Monasterio, una propuesta que finalmente fue aprobada en 2001.

Valcarce destacó además que el proyecto ha sido posible gracias a la colaboración institucional entre el Ayuntamiento de Carracedelo y la Junta Vecinal de Carracedo del Monasterio, que cedió los terrenos necesarios para ejecutar la urbanización. “La junta vecinal puso el suelo y el Ayuntamiento asumió el compromiso de convertir este espacio en una nueva entrada al municipio”, resumió.

Nueva calle Camino de Santiago en Carracedo del MonasterioANA F. BARREDO

El alcalde recordó que Carracedo del Monasterio cuenta con tres accesos principales (desde Cacabelos, por la N-VI y desde Narayola) y que era precisamente este último el que necesitaba una actuación para dignificar la entrada al pueblo y poner en valor la variante jacobea.

Las obras han supuesto la renovación integral de las redes de abastecimiento de agua, saneamiento y riego, así como la pavimentación y urbanización del vial. También fue necesario adaptar todas las acometidas de agua existentes y trasladar los contadores a las fachadas de las viviendas.

Junto a la renovación del vial, el Ayuntamiento acondicionó una zona ajardinada destinada al descanso de los peregrinos. Los trabajos, realizados por operarios municipales y alumnos de distintas ediciones del Programa Mixto de Formación y Empleo, incluyeron la construcción de aceras, bordillos, siembra de césped y plantación de arbolado.

Como complemento, se construyó un pozo de siete metros de profundidad para abastecer el sistema de riego de la zona verde y un punto de carga de agua para atomizadores y pulverizadores agrícolas, una infraestructura que, según explicó Valcarce, responde a las necesidades de un municipio con una marcada vocación agrícola.

“La jardinería que vemos hoy es fruto del trabajo realizado por los alumnos de los talleres municipales y también hemos querido incorporar un servicio muy demandado por los agricultores, como es el punto de carga de agua para sus tratamientos fitosanitarios”, destacó.

Nueva calle Camino de Santiago en Carracedo del MonasterioANA F. BARREDO

La actuación se ejecutó en tres fases para la urbanización del vial. La primera, financiada por la Diputación de León con cargo al Plan Provincial de Cooperación Municipal de 2023, contó con una inversión de 94.720,58 euros. La segunda recibió 61.666,08 euros del Fondo de Cooperación Económica Local (FCEL 2025) de la Junta de Castilla y León. La tercera, correspondiente a la finalización de la calle, fue sufragada mediante el Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios 2025 de la Diputación Provincial, con 213.967,20 euros. A ello se suman 30.000 euros de recursos propios del Ayuntamiento destinados a la creación de la zona ajardinada.

En total, la inversión certificada asciende a 400.353,86 euros, si bien el alcalde señaló que el esfuerzo económico ha sido aún mayor, ya que existen trabajos previos de acondicionamiento del terreno que no figuran en esa cuantía.

Valcarce concluyó asegurando que esta actuación forma parte de la estrategia municipal para seguir mejorando Carracedo del Monasterio y reforzar la imagen de uno de los enclaves patrimoniales más importantes del municipio, presidido por el Monasterio de Santa María de Carracedo. “La obra, que ha sido posible gracias a la colaboración institucional, ofrece a Carracedo una entrada moderna, funcional y acorde con la importancia histórica y cultural que tiene este pueblo”, afirmó.