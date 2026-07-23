Cupa Group nombra a Eduardo Mera consejero delegado y a Javier Fernández presidente ejecutivo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Cupa Group inicia una nueva etapa en su dirección con el nombramiento de Eduardo Mera como consejero delegado de la compañía. Javier Fernández, hasta ahora CEO, pasa a ocupar la Presidencia Ejecutiva, un cargo de nueva creación. Ambos nombramientos son efectivos desde hoy.

Eduardo Mera asume la dirección ejecutiva de Cupa Group tras más de dos décadas de trayectoria en el grupo. Se incorporó a él en el año 2000 como director financiero de Ramilo, empresa de la que posteriormente fue director general. En 2007 pasó a dirigir la división de piedra natural y, cinco años después, asumió la dirección general del negocio de pizarra, donde consolidó el liderazgo mundial de la compañía e impulsó la modernización de sus procesos con la innovación y la sostenibilidad como ejes estratégicos. En febrero de 2025 fue nombrado director general de Cupa Group, asumiendo la responsabilidad sobre todas las áreas de negocio.

Javier Fernández asumirá la Presidencia Ejecutiva después de veintitrés años como consejero delegado. Hijo de Aureliano Fernández, uno de los cinco fundadores de la compañía, se incorporó al grupo al inicio de su trayectoria profesional y fue nombrado CEO en 2003. Desde entonces, ha dirigido el proceso de crecimiento e internacionalización de Cupa Group, transformando una empresa de origen familiar en un grupo multinacional líder mundial en pizarra y referente europeo en piedra natural.

El relevo culmina un proceso de sucesión planificado y consolida un modelo de gobierno que diferencia las funciones ejecutivas de las estratégicas. Como consejero delegado, Eduardo Mera liderará la ejecución de la estrategia y la gestión diaria del negocio. Javier Fernández, como presidente ejecutivo, centrará su actividad en la visión a largo plazo y en las decisiones estratégicas y de crecimiento del grupo. La nueva estructura permitirá dar continuidad al desarrollo del plan estratégico de Cupa Group y afrontar los retos de la próxima etapa de crecimiento.