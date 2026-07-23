El PP del Bierzo tiene prácticamente resueltas todas sus candidaturas a alcalde en la comarca

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El Partido Popular del Bierzo ultima la configuración de sus listas de cara a las próximas elecciones municipales y ya tiene decididos los candidatos en prácticamente todos los municipios de la comarca. Así lo avanzó el coordinador comarcal del partido y alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce, quien explicó que únicamente queda pendiente la decisión de algún alcalde que todavía no ha confirmado si concurrirá de nuevo.

Valcarce señaló que las candidaturas están cerradas a falta de esas últimas confirmaciones y anunció que el próximo 28 de julio se celebrará en Ponferrada el acto de presentación oficial de los cabezas de lista. En él participarán el presidente de la gestora provincial del PP, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el secretario provincial, Eduardo Diego.

Valcarce explicó que la elaboración de las listas se ha basado en dos criterios fundamentales. Por un lado, ofrecer la posibilidad de repetir a los alcaldes que obtuvieron mayoría absoluta y desean continuar al frente de sus ayuntamientos, así como a aquellos portavoces cuya labor ha sido especialmente destacada. Por otro, mantener la autonomía de las agrupaciones locales para decidir quién encabeza cada candidatura y quién integra el resto de la lista.

“Cada municipio tiene que elegir su número uno y el número uno elegir la lista de componentes”, señaló, quien defendió que ese ha sido siempre el modelo de funcionamiento interno del Partido Popular.

Asimismo, confirmó que el PP presentará candidatura en todos los municipios del Bierzo y también en Villablino, aunque recordó que este último pertenece a otra organización territorial dentro del partido. Con ello, la formación da prácticamente por concluido el proceso de designación de candidatos en la comarca.