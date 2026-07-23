Diario de León

La Ruta Charanga impulsará la hostelería de La Rosaleda

La cita reunirá este viernes a quince establecimientos del barrio

Vecinos del Boulevard de la Rosaleda en imagen de archivo

Vecinos del Boulevard de la Rosaleda en imagen de archivoL. DE LA MATA

Publicado por
Redacción
Ponferrada

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La Ruta Charanga 2026 llenará de ambiente las calles de La Rosaleda este viernes con una propuesta que combina música, gastronomía y ocio para impulsar la hostelería del barrio y fomentar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Organizada por la Asociación de Vecinos La Rosaleda y la Plataforma La Rosaleda, con la colaboración de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada, la iniciativa comenzará a las 19.30 horas en el bulevar Juan Carlos I con la venta del kit de ruteo, que incluye vaso y camiseta por 10 euros.

A las 20.00 horas dará comienzo el recorrido por los 15 establecimientos participantes, amenizado por la Charanga Mecánica. En cada local, los asistentes podrán disfrutar de una consumición con pincho por 2 euros.

Al término de la ruta se sorteará una noche de hotel con spa y desayuno para dos personas entre los participantes. La jornada concluirá a partir de las 23.00 horas con una sesión del DJ Sergio Edesa, que pondrá música a la noche con una selección de éxitos de los años 90 y 2000.

El concejal de Comercio, David Pacios, ha destacado que este tipo de iniciativas, fruto de la colaboración entre asociaciones, hosteleros y Ayuntamiento, contribuyen a dinamizar la actividad económica y social de la ciudad. Asimismo, ha animado a ponferradinos y visitantes a participar en una cita que busca llenar de vida las calles de La Rosaleda y apoyar al comercio y la hostelería local.

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