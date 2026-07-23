La Ruta Charanga impulsará la hostelería de La Rosaleda

Vecinos del Boulevard de la Rosaleda en imagen de archivoL. DE LA MATA

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Ruta Charanga 2026 llenará de ambiente las calles de La Rosaleda este viernes con una propuesta que combina música, gastronomía y ocio para impulsar la hostelería del barrio y fomentar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Organizada por la Asociación de Vecinos La Rosaleda y la Plataforma La Rosaleda, con la colaboración de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada, la iniciativa comenzará a las 19.30 horas en el bulevar Juan Carlos I con la venta del kit de ruteo, que incluye vaso y camiseta por 10 euros.

A las 20.00 horas dará comienzo el recorrido por los 15 establecimientos participantes, amenizado por la Charanga Mecánica. En cada local, los asistentes podrán disfrutar de una consumición con pincho por 2 euros.

Al término de la ruta se sorteará una noche de hotel con spa y desayuno para dos personas entre los participantes. La jornada concluirá a partir de las 23.00 horas con una sesión del DJ Sergio Edesa, que pondrá música a la noche con una selección de éxitos de los años 90 y 2000.

El concejal de Comercio, David Pacios, ha destacado que este tipo de iniciativas, fruto de la colaboración entre asociaciones, hosteleros y Ayuntamiento, contribuyen a dinamizar la actividad económica y social de la ciudad. Asimismo, ha animado a ponferradinos y visitantes a participar en una cita que busca llenar de vida las calles de La Rosaleda y apoyar al comercio y la hostelería local.