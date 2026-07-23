Las llamas arrasan el monte pero se salvan San Pedro y Turienzo

Lo peor parece haber pasado. La situación —aún sin finiquitar, porque iba hacia Torre— está controlada y el peligro más grave se ha sobrellevado. Hay daños cuantiosos en la naturaleza, con cientos de hectáreas de monte arrasadas, pero las llamas no han ocasionado los destrozos que más se temían en la madrugada del jueves, de llevar por delante casas y enseres de Turienzo y San Pedro Castañero, en el municipio de Castropodame.

Como es sabido y publicaba este periódico, los vecinos fueron evacuados para evitar males mayores. Pasaron la noche en instalaciones públicas del pueblo de Matachana con ayuda de la Cruz Roja. Llegó la Unidad Militar de Emergencia (UME) y su presencia, junto con las brigadas forestales de la Junta y de otras entidades públicas como el Consejo Comarcal, dieron la tranquilidad que en ese momento se podía ofrecer. Junto con los vecinos de los pueblos (muchos de ellos prefirieron quedar a salvar sus enseres y hubo quien no entendía la evacuación) se evitó que las llamas se comieran lo más preciado. Durante la noche hubo momentos de verdadero peligro y gran amenaza, pero finalmente se salió adelante. Desde Bembibre, desde Matachana, desde Castropodame, quien miraba ladera arriba temblaba por dentro. Hubo miedo a perderlo todo. Pero esta vez, salvó. Hasta desde Ponferrada daba miedo mirar en la noche para el noreste. La zona de Castropodame era un hongo de humo forestal que se repiraba en buena parte de la comarca.

La alcaldesa de Castropodame, la socialista Josefa Álvarez, estuvo al pie del cañón e hizo lo que estaba en sus manos para ayudar en estos momentos de dificultad. Aunque aún se está investigando y se recaban pruebas sobre el terreno, la regidora señaló que las llamas comenzaron en las obras de una torreta eléctrica de evacuación. Los técnicos dirán.

Entre tanto, los vecinos regresaban a sus casas con lo vivido en el cuerpo. Esta vez, no ha sido el desastre de Las Médulas o los pueblos de Oencia.

Máxima alerta en el Cecopi

El incendio de Castropodame, en Índice de Gravedad Potencial 2, «evoluciona de forma favorable», según los datos de última hora de ayer difundidas por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia, Eduardo Diego. Hubo reunión del Centro de Coordinación Operativa, Cecopi, con las alertas activas.