Las bicicletas vuelven a Le Toralé Clasiqué

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

Toral de los Vados volverá a viajar al pasado sobre dos ruedas con la celebración de Le Toralé Clasiqué 2026, un encuentro que reunirá a aficionados a las bicicletas clásicas, la música retro y la convivencia durante todo un fin de semana. La cita tendrá lugar los días 25 y 26 de julio y promete combinar deporte, tradición y diversión en un ambiente único. Se espera que más de 300 personas participen en esta concentración de bicicletas clásicas y retro-vintage, donde no solo se celebran marchas y carreras, sino también la convivencia, el amor por lo auténtico y la nostalgia de otras épocas. Bicicletas antiguas, indumentarias de época, música yeyé, gastronomía popular y espíritu comunitario son los ingredientes que, año tras año, hacen de «Le Toralé Clasiqué» una experiencia única y muy especial.

La programación comenzará el sábado 25 de julio con una carrera urbana de bicicletas retro vintage, que dará comienzo a las 18.30 horas. Los participantes, unos sesenta, recorrerán un circuito urbano acompañados por la animación de Duende Eléctrico. La jornada continuará a las 21.30 horas con una cena tapeo organizada por el Bar Regueiro, con un precio de 5 euros por persona. A partir de las 23.00 horas, la fiesta seguirá con un gran baile retro-vintage amenizado por el grupo Los Rockkens, que pondrá la banda sonora a una noche cargada de nostalgia.

El domingo 26 de julio, a las 10.00 horas, tendrá lugar la tradicional marcha de bicicletas retro antiguas, con salida desde el aparcamiento de las Piscinas Climatizadas. Por su parte, desde la organización se recuerda que es obligatorio acudir con vestimenta acorde a la época e inscribirse previamente en el Ayuntamiento.

El fin de semana concluirá a las 14.30 horas con una comida de confraternidad en la zona fluvial, donde participantes y acompañantes compartirán una jornada de convivencia.

«Le Toralé Clasiqué» nació en el año 2013 como una iniciativa local para recuperar la estética y el espíritu de las antiguas marchas ciclistas. Desde entonces, y con excepción de los años afectados por la pandemia, se ha celebrado cada verano con un éxito creciente.

El Ayuntamiento invita a todos a sumarse a esta celebración veraniega.

Y es que «Le Toralé Clasiqué» no es solo una cita para los amantes del ciclismo retro: es una fiesta para todo el mundo.