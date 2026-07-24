El vidrio del Bierzo se viste de Dior en su tienda de Nueva York

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Bierzo también es protagonista de una de las películas más taquilleras de este año: El diablo viste de Prada 2 protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway. Y es que la escalera helicoidal inacabada que aparece en el filme, situada en la tienda de Dior de Nueva York, es obra de Tvitec Cricursa.

Ya finalizada, la estructura está compuesta por 31 piezas de vidrio de formas diferentes que conforman una espectacular escalera de vidrio curvado, templado y laminado, concebida como homenaje a la mítica escalera de la Galerie de la Avenue Montaigne, en París. El grueso de la barandilla quedó resuelto con un laminado 12+12 «low iron», lunas templadas térmicamente y radios de curvatura que van desde los 1.700 mm hasta los 10.000 mm.

Lo que el cine dejó sin terminar, la empresa berciana lo ha convertido en una auténtica obra de arte en el corazón de Manhattan.