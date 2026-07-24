La cantaora Estrella Morente despliega su arte en Ponferrada

Estrella Morente e Iván Vargas en Bierzo al Toque en PonferradaAna F. Barredo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La cantaora Estrella Morente fue la encargada de subirse anoche a las tablas de la Sala de Turbinas de La Térmica Cultural de Ponferrada dentro de la programación de Bierzo al Toque, que desde el miércoles se celebra en este espacio. Morente desplegó su arte ante un público entregado que previamente contempló el buen hacer del bailaor Iván Vargas.

Durante la jornada de hoy viernes, Bierzo al Toque acoge la presentación del libro La fotografía flamenca de José Lamarca y, por la tarde, el exterior de La Térmica Cultural será el escenario de una masterclass de cajón flamenco impartida por Pepote, con acceso libre. La guitarra de José del Tomate, con su espectáculo Sonata 3.0, pondrá la nota musical de la noche, que cerrará a las 23.00 horas el bailaor Farruquito.

Hay que destacar que esta cuarta edición de Bierzo al Toque, que se desarrolla en La Térmica Cultural y la Fábrica de la Luz, acoge una extensa programación de conciertos, conferencias, talleres y presentaciones alrededor del flamenco.