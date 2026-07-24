Detenido un hombre de 53 años como presunto autor de varios incendios no forestales en el Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 53 años de edad, como presunto autor de varios delitos de incendio - no forestales - tras una investigación desarrollada por los componentes del puesto de Toreno encargados del esclarecimiento de diversos fuegos registrados en el Bierzo. Además, se le imputan los supuestos delitos de daños y amenazas, amenazas de muerte, alteración grave del orden público, hurto de bicicleta, robo en grado de tentativa y desobediencia grave a agente de Autoridad en el momento de su detención.

Los hechos se venían sucediendo desde el pasado martes, día 21 de junio, con el incendio de una autocaravana en la localidad de Matarrosa del Sil. Desde entonces se habían provocado diferentes conatos de incendios en diferentes puntos de las localidades de Matarrosa del Sil, Toreno y Cubillos del Sil, además de incendios de varios contenedores de municipio de Toreno.

El autor era conocido en el municipio por tratarse de una persona conflictiva y que contaba con numerosos antecedentes delictivos, por lo que había generado una enorme alarma social entre la vecindad, atemorizados ante la presencia de esta persona y como consecuencia de sus actos.

Ya se había producido su detención como autor de un delito de incendio en Ponferrada y detención por los delitos producidos en el último mes en Toreno y Cubillos del Sil.

Las pesquisas, apoyadas en inspecciones oculares, recopilación de indicios y otras diligencias policiales, permitieron identificar al presunto autor de los hechos, que finalmente fue localizado y detenido.

Con la detención de esta persona y su ingreso en prisión ordenada por la Autoridad judicial se ha conseguido aliviar la tensión y malestar que desde los últimos años se venía produciendo con esta persona.

La Guardia Civil recuerda que provocar incendios, aunque no afecten a terrenos forestales, constituye un delito grave cuando pone en peligro bienes o personas, e insiste en la importancia de la colaboración ciudadana para facilitar el esclarecimiento de este tipo de hechos.