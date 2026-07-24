Ponferrada obtiene casi 10.000 euros de la Junta para la mejora del mercado de abastos

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La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada, que dirige David Pacios, ha recibido la notificación de concesión de una subvención de 9.932,59 euros por parte de la Junta de Castilla y León, dentro de la línea de ayudas dirigidas al impulso de la excelencia en los mercados municipales de abastos de Castilla y León. La subvención, que representa el 75% del presupuesto total de la actuación, se destinará a la instalación de sistemas de videovigilancia y control de accesos en el Mercado de Abastos de Ponferrada, con una inversión total de 13.243,45 euros.

Por ello, las mejoras, que deberán estar ejecutadas antes del 30 de septiembre de 2026, incluyen la instalación de cámaras y equipos de grabación, la configuración de sistemas de alarma y automatización de apertura de puertas, y la cartelería homologada correspondiente. Actuaciones que mejorarán la gestión, la seguridad y la eficiencia del edificio, reduciendo pérdidas energéticas y optimizando el control del espacio.

Esta subvención se enmarca en la apuesta decidida de la Concejalía de Comercio por convertir el Mercado de Abastos en un referente para la ciudad. Hay que recordar que el edil trabaja en el plan de transformación integral del edificio. "Un proyecto que busca que el Mercado de Abastos sea, sin perder su esencia como espacio comercial de proximidad para los vecinos, un escaparate de los productos de calidad del Bierzo, y una referencia para los turistas que vienen a Ponferrada", puntualizó David Pacios.

Y es que la obtención de esta subvención "es un paso más en esta dirección y confirma que la estrategia de la Concejalía de acudir a las convocatorias de la Junta para los mercados de excelencia está dando sus frutos".