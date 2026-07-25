Ensemble Barroco de Ponferrada llenará el castillo de la música de Vivaldi

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La música continúa siendo la protagonista de la programación cultural diseñada por el Ayuntamiento de Ponferrada. Así en el marco del Festival Corteza de Encina, Ensemble Barroco de Ponferrada ofrecerá un programa de piezas de Arcangelo Corelli, Francesco Geminiani, Antonio Vivaldi y Luigi Boccherini.

La cita, que se celebrará el próximo jueves, 30 de julio, a las 21.00 horas, será en la Bodega del Castillo de los Templarios de la capital berciana.

Creado hace 12 años con la finalidad de formar un grupo estable de música antigua en la comarca del Bierzo, el Ensemble Barroco de Ponferrada, dirigido por Manuel Alejandre Prada, está formado por un número variable de instrumentistas locales con la inquietud común de poner en valor y dar a conocer al público repertorios musicales que van del siglo XVI a la primera mitad de XVIII, usando para ello criterios interpretativos históricamente informados. De hecho, en estos doce años de andadura han participado en multitud de conciertos con extraordinario éxito de público y crítica: once ediciones del Festival Corteza de Encina de Ponferrada, tres ediciones del Festival cultural Villar de los Mundos, cuatro Festivales de verano de San Martin Pinario de Santiago de Compostela, dos ediciones del Festival de Música Antigua de Ponferrada y han actuado en el Teatro Villafranquino, teatros de Zamora y Toro, Catedrales de Almería, Toledo y Ferrol, Monasterio de Sta. Marta de Tera, Iglesia de Sta. Marina de Torre, Festival de Esles (Cantabria), Burgos, A Coruña, en la Casa de la Cultura y en el Teatro Bergidum de Ponferrada, y un largo etcétera.

También han grabado dos discos: Las cuatro estaciones de Vivaldi (2017) y Corazón Enamorado (2019).