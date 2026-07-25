La biblioteca de Villamartín del Sil celebra su V aniversario con conciertos y presentaciones

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Biblioteca del Concejo de Villamartín del Sil llega a su quinto año de existencia y presenta el programa de actividades en agosto para conmemorar el V aniversario de su inauguración: cuatro escritores, conciertos de música en la iglesia, apadrinamiento de árboles y cine de verano.

El 1 de agosto será la periodista de Diario de León y escritora Cristina Fanjul quien inicie con un filandón en la plaza de la Escuela, delante del mural de Lolo y Moñi (que homenajea al pueblo y a la tradición minera), con «La isla de Garibaldi». En la novela reflexiona sobre la Guerra Civil, la memoria, la culpa y la identidad. Y es que uno de sus protagonistas es un minero. Además, com este libro, ha sido finalista del premio de la crítica. Cristina Fanjul es también coautora del ensayo «Don Vito», «una historia de mafia, política y carbón».

El día 9 llegará a la iglesia con su concierto y posterior coloquio/filandón Javier R. Sotuela, persona y personaje querido y recordado a partes iguales, y muy comprometido en la cuenca minera en aquellos años difíciles que los mayores no han olvidado.