Ponferrada ha construido en tres años 520 nichos y 200 columbarios

El Ayuntamiento de Ponferrada ha acometido en los últimos tres años una serie de mejoras propfundas en los cementerios de Montearenas y Bárcena. Así, se han construido 520 nichos. 200 columbarios, con una inversión pública total de 511.000 euros. Los datos municipales indican que se han acometido en distintas fases como 80 nichos y 40 columbarios «Bloque AD— fase III» con un importe de adjudicación de 76.768 euros. Otros 88 nichos y 40 columbarios «Bloque AF — Fase I», con un importe de adjudicación de 131.921 euros. 352 nichos y 120 columbarios «bloque AF— FASE II + AG», con un importe de adjudicación de 303.748,04 € (IVA incluido). Se están finalizando las obras de esta última fase.

En cuant5 a las mejoras, se ha adquirido un vehículo eléctrico portaféretros de elevación hidráulica para el Cementerio Municipal de Ponferrada por importe total de 66.633 euros. Con este vehículo se puede dar servicios y cumplir con la normativa de seguridad del cementerio e ir renovando los vehículos existentes obsoletos actualmente, según indicaba el concejal Carlos Fernández. Se ha dotado de un vehículo para el desplazamiento de los trabajadores entre el cementerio de Montearenas y de Bárcena, así como una barredora para el mantenimiento y limpieza del interior del cementerio, procedente del servicio de limpieza viaria. También se acometiço la reparación por parte de los trabajadores municipales de diferentes bloques deteriorados por el paso de los años: Raseo, pintura, señalización de los bloques y números, de los bloques de nichos y, a mayores, se intervino en varios tejados, realizando tanto revisiones como pequeñas reparaciones.

Aprovechando la época estival se van a seguir reparando los bloques que requieran de estos trabajos, avanzó el responsable municipal. También por parte de los trabajadores del cementerio, se ha reparado con trabajos de impermeabilización el tejado del bloque G y la primera fase del tejado del Bloque R. Aprovechando la época estival se van a seguir reparando los tejados que requieran de estos trabajos. Debido al deterioro del material por el paso del tiempo y a fenómenos atmosféricos, los tejados de fibrocemento de los bloques VII, XV, A, XVII y XXI en mal estado, se han sustituido por tejados metálicos. Este trabajo se ha realizado por empresas externas al Ayuntamiento. Además, hubo una adecuación de accesos a varias ubicaciones de los bloques de nichos para facilitar el acceso a los usuarios y vehículos del servicio por parte de los trabajadores del cementerio. También se destaca la plantación de arbolado en distintas zonas del interior del cementerio, adecuación de las jardineras de la entrada al cementerio, utilizando jardinería decorativa parte de los trabajadores del servicio municipal y la rehabilitación con trabajos de pintura en la oficina del cementerio y en las salas destinadas a almacén de herramientas, maquinaria y en el garaje de los vehículos. Estos trabajos también han sido realizados por parte de los trabajadores del cementerio.