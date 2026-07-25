El PSOE apuesta por "experiencia y juventud" en las listas de las municipales del próximo año

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Experiencia y juventud: esa es la premisa con la que trabaja el PSOE de León a la hora de elaborar las listas con las que concurrirán tanto a las elecciones municipales del próximo año como a las generales. Así lo avanzó esta mañana, en Ponferrada, el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, en la apertura del 14.º Congreso Ordinario de Juventudes Socialistas de Castilla y León en la sede de UGT de la capital berciana.

A juicio del líder de los socialistas, tiene que «haber un equilibrio de gente joven y gente con experiencia». «Creemos que es la combinación ganadora y en la provincia de León lo hemos demostrado: tenemos alcaldes y alcaldesas jóvenes y vamos a seguir apostando por el talento joven», puntualizó. Cendón explicó que, en lo que se refiere a la elaboración de las listas, se hará con las agrupaciones —principalmente Ponferrada, León y San Andrés del Rabanedo—, y será en la última etapa del año el «lanzamiento de las candidaturas». «Tenemos gente con experiencia que ha defendido y ha ganado las elecciones, y creo que apostaremos por la gente con experiencia para que vuelva a ganar las elecciones aquí en Ponferrada y en el resto de la provincia», remarcó.

Incendios

Cendón aprovechó la ocasión para mandar un mensaje de afecto a los afectados por los incendios, tanto en Castilla y León como en Madrid: «Momentos terribles y horribles de muchas personas que han tenido que irse de sus casas», precisó, y agradeció el trabajo de las personas que hacen lo posible para que los fuegos terminen. En este sentido, defendió la apuesta por lo público. «Porque cuando vienen las cosas mal dadas con un incendio, si no fuera por lo público, qué sería de todos nosotros», añadió.

El 14.º Congreso Ordinario de Juventudes Socialistas de Castilla y León, que reelegirá a Diego Vallejo como secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla y León y procurador en Cortes, se celebra hoy y mañana en El Bierzo. También contó con la presencia de Aránzazu Figueroa, secretaria general de Juventudes Socialistas.

Congreso de las Juventudes Socialistas en PonferradaAna F. Barredo