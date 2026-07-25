Diario de León

Ponferrada recibe el arte flamenco de José Del Tomate y Farruquito

José del Tomate y Farruquito en Ponferrada

José del Tomate y Farruquito en PonferradaAna F. Barredo

Publicado por
Eva Friera Aller
Ponferrada

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La noche del viernes de la cuarta edición de Bierzo al Toque ha tenido dos protagonitas indiscutibles: el guitarrista José del Tomate con su espectáculo 'Sonata 3.0' y  el bailaor Farruquito sobre el escenario de La Térmica Cultural de Ponferrada. Y es que la cuarta edición de Bierzo al Toque, que se desarrolla en la capital del Bierzo desde el miércoles,  acoge una extensa programación de conciertos, conferencias, talleres y presentaciones alrededor del flamenco. El festival  continúa a lo largo de la jornada de hoy sábado. A partir de las 21.30 horas, el espectáculo 'Enjudia' de Torombo, Pepe Torres  y La Repompa, harán las delicias de los asistentes para dar paso a las 23.00 horas a cantaor Arcángel.

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