Ponferrada recibe el arte flamenco de José Del Tomate y Farruquito

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La noche del viernes de la cuarta edición de Bierzo al Toque ha tenido dos protagonitas indiscutibles: el guitarrista José del Tomate con su espectáculo 'Sonata 3.0' y el bailaor Farruquito sobre el escenario de La Térmica Cultural de Ponferrada. Y es que la cuarta edición de Bierzo al Toque, que se desarrolla en la capital del Bierzo desde el miércoles, acoge una extensa programación de conciertos, conferencias, talleres y presentaciones alrededor del flamenco. El festival continúa a lo largo de la jornada de hoy sábado. A partir de las 21.30 horas, el espectáculo 'Enjudia' de Torombo, Pepe Torres y La Repompa, harán las delicias de los asistentes para dar paso a las 23.00 horas a cantaor Arcángel.

José del Tomate y Farruquito en PonferradaAna F. Barredo José del Tomate y Farruquito en Ponferrada

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