Un ciclista resulta herido tras sufrir una caída y quedar inconsciente en la carretera LE-6202, a la altura de Carucedo

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un ciclista ha resultado herido este mediodía tras sufrir una caída de su bicicleta en la carretera LE-6202, concretamente en las inmediaciones de la salida de la localidad leonesa de Carucedo. Como consecuencia del impacto, el deportista ha quedado en estado inconsciente.

El suceso ha sido alertado al Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León a las 13:20 horas, momento en el que se ha activado de forma inmediata el protocolo de asistencia en carretera para este tipo de incidencias.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un operativo compuesto por efectivos de la Guardia Civil (COS), encargados de regular la circulación y asegurar la zona, así como dotaciones de Emergencias Sanitarias - Sacyl, cuyos profesionales médicos han acudido para atender al herido y valorar su estado de salud sobre el terreno.