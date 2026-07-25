Ponferrada repulsa la violencia de género en un 'Sábado sin sol'

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada mostró esta mañana su repulsa contra la violencia de género en un Sábado Sin sol a las puertas del Mercado de Abastos. La lectura de un manifiesto y un minuto de silencio sirvieron para alzar la voz por aquellas mujeres que ya no pueden hacerlo.

En lo que va de año, el número total de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 31 víctimas mortales, según los registros de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.