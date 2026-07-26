Ponferrada apuesta por subir a dos noches la estancia media

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Subir las pernoctaciones a dos noches en Ponferrada para conseguir ser un referente de turismo y de calidad. Esa es la hoja de ruta del Ayuntamiento de Ponferrada. Y es que la apuesta por el turismo se refleja en el impacto económico en el municipio, como explica el primer teniente de alcalde y concejal de Turismo, Iván Alonso, quien remarca que en 2023, cuando comenzó el actual equipo de gobierno de PP y Coalición por el Bierzo, el impacto económico del turismo era de 14 millones de euros, mientras que en 2025 ronda ya los 29 millones. También en 2023, la estancia media en el municipio era de una noche.

«Queremos que vengan y disfruten de Ponferrada y el Bierzo. El turismo de calidad es nuestra apuesta y, como siempre hemos defendido, Ponferrada debe ser el motor del Bierzo», enfatiza Iván Alonso.

De esta forma, la ciudad puede ofrecerse al viajero como un destino con paquetes de dos, tres o incluso cuatro noches que combinen visitas a la Tebaida berciana, con todo el patrimonio que ofrece, con otros puntos más conocidos, como el paraje de Las Médulas o Los Ancares. «El impulso tiene que partir desde aquí, pero será beneficioso para todo el Bierzo», indica el edil bercianista, quien precisa que una estrategia de promoción conjunta de todo el territorio es fundamental para ampliar la estancia media de los visitantes.

Uno de los principales atractivos turísticos de Ponferrada es la Noche Templaria, que está a la espera de obtener la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional.

Por todo ello, Alonso confía en que ese reconocimiento llegue este año y no renuncia a dar un paso más para conseguir, transcurridos los cuatro años reglamentarios, la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

De hecho, este multitudinario evento ha ido creciendo tanto en infraestructuras turísticas como en el número de participantes. En este sentido, Alonso se marca como próximo reto «dignificar el Castillo» e iluminar su ladera.

Entre los próximos proyectos, el concejal destaca la apuesta por conectar la parte alta de la ciudad con la zona comercial mediante el puente García Ojeda y la remodelación de la calle del Cristo y del entorno del Mercado de Abastos. El objetivo es atraer también al denominado «turismo de compras».

A ello se suma la apertura inminente, prevista para el 30 de julio, del Museo de Arte Sacro de Ponferrada y del mirador de la basílica de La Encina. Hay que desatacar que la organización, la gestión de las visitas y la puesta en valor de la importante colección de arte sacro correrán a cargo de los responsables de Las Edades del Hombre.

En este sentido, Alonso recuerda que se trata de una petición que se remonta a la década de los ochenta para poner en valor el patrimonio de arte sacro y conseguir que Ponferrada sea también «un referente cultural y patrimonial en pleno Camino de Santiago».

La apuesta turística también queda patente con la instalación de nuevos tótems turísticos interactivos en algunos de los puntos más transitados de la ciudad. Se trata de una innovadora puerta de entrada para descubrir no solo la capital berciana, sino también el conjunto de atractivos que ofrece la comarca.