Carlos Martínez insiste en que la prioridad debe ser el reconocimiento del cambio climático

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

«Si hay una prioridad en este país tiene que ser el reconocimiento del cambio climático y la lucha contra los incendios». Así lo manifestó esta mañana el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, quien participó en la clausura del XIV Congreso Autonómico de las Juventudes Socialistas, que se celebra hoy en Bembibre. A juicio del líder de los socialistas, «el cambio climático y la despoblación están unidos por el abandono de las masas forestales y del territorio».

Martínez reclamó una vez más una solución diferente para la gestión de los incendios en Castilla y León y un mayor «apoyo y colaboración» para mejorar las condiciones laborales de los profesionales. «Todo el apoyo y la solidaridad para quienes están en primera línea de fuego», afirmó. En este sentido, insistió en la necesidad de hacer un «frente común» y alcanzar el «Pacto de Estado» que viene reclamando desde los incendios del verano pasado, que además tuvieron una especial incidencia en la comarca del Bierzo, y en estos momentos tiene en Ávila y en Madrid.

El secretario general del PSOE de Castilla y León defendió que ese Pacto de Estado debe contemplar «una nueva gestión forestal y una mesa de los incendios» en la que participen todos los actores políticos, «incluso aquellos que niegan el cambio climático», así como los gobiernos locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Carlos Martínez insistió además en que, en la lucha contra la despoblación, los jóvenes desempeñan un papel fundamental y subrayó la importancia de ofrecerles oportunidades para desarrollar su proyecto de vida. «No solo está la precariedad en el empleo; acceder a una vivienda y desarrollar un proyecto vital también resulta complicado», resaltó.

En este sentido, el líder de los socialistas en Castilla y León aprovechó la ocasión para poner en valor la importancia de las políticas públicas para corregir las desigualdades. «Bomberos forestales cien por cien públicos, los 365 días del año», defendió una vez más, al tiempo que criticó que «algunos solo se acuerdan de ellos una vez al año».

Por otro lado, y en relación con las listas de espera del Hospital El Bierzo, destacó que la defensa de la sanidad pública forma parte de las políticas prioritarias del PSOE.

La jornada de las Juventudes Socialistas contó con la participación de medio centenar de militantes, además de cargos electos como el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel; la alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao; y los procuradores autonómicos por León Mario Rivas y Mabel Fernández, entre otros.

Silvia Cao en el Congreso de JuventudesAna F. Barredo