El cantaor Arcángel cierra la cuarta edición de Bierzo al Toque en Ponferrada

La cuarta edición de Bierzo al Toque en Ponferrada se cerró ayer sábado con gran éxtito de participación. Los asistentes pudieron ver el espectáculo 'Enjudia' de Torombo, Pepe Torres y La Repompa, quienes hicieron las delicias del público. El cantaor Arcángel puso el broche de oro a una programación que comenzó el miércoles. Y es que el Festival Bierzo al Toque, que se desarrolla en La Térmica Cultural y la Fábrica de la Luz, acogió una extensa programación de conciertos, conferencias, talleres y presentaciones alrededor del flamenco.

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