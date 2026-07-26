Diario de León

El cantaor Arcángel cierra la cuarta edición de Bierzo al Toque en Ponferrada

Noche del sábado en el Festival Bierzo al Toque en Ponferrada

Noche del sábado en el Festival Bierzo al Toque en PonferradaAna F. Barredo

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Eva Friera Aller

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La cuarta edición de Bierzo al Toque en Ponferrada se cerró ayer sábado con gran éxtito de participación. Los asistentes pudieron ver  el espectáculo 'Enjudia' de Torombo, Pepe Torres y La Repompa, quienes hicieron las delicias del público. El cantaor Arcángel puso el broche de oro a una programación que comenzó el  miércoles. Y es que el Festival Bierzo al Toque, que se desarrolla en La Térmica Cultural y la Fábrica de la Luz, acogió una extensa programación de conciertos, conferencias, talleres y presentaciones alrededor del flamenco.

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