La Policía Municipal de Ponferrada intensifica los controles de velocidad esta semana

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Policía Municipal de Ponferrada llevará a cabo una campaña especial de vigilancia y control de velocidad entre los días 27 de julio y 2 de agosto de 2026, en el marco de la campaña promovida por la Dirección General de Tráfico (DGT) a nivel nacional. El objetivo de esta iniciativa es reforzar la seguridad vial y concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar los límites de velocidad.

Los controles preventivos comenzarán el hoy lunes en la avenida de Galicia, donde se vigilará el cumplimiento del límite de 30 km/h. Continuará el martes 28 con dispositivos en la LE-142 (kilómetro 54) y en la avenida de Asturias, ambas vías con una limitación de 50 km/h.

El miércoles 29 de julio, los agentes se situarán en la avenida Montearenas, con límite de 50 km/h, y volverán a la avenida de Galicia, donde la velocidad máxima permitida es de 30 km/h. El jueves 30, los controles se trasladarán a la avenida Canal y la avenida Astorga, ambas con una limitación de 30 km/h.

La campaña proseguirá el viernes 31 de julio en la avenida de Portugal (50 km/h), el sábado 1 de agosto en la LE-711 (kilómetro 1), también con un límite de 50 km/h, y finalizará el domingo 2 de agosto en la avenida de Asturias, donde volverán a realizarse controles de velocidad en una vía limitada a 50 km/h.

Estos controles tienen un carácter preventivo y buscan reducir la siniestralidad derivada del exceso de velocidad, uno de los principales factores de riesgo en los accidentes de tráfico. Se hace un llamamiento para que respeten los límites.