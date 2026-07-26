Declarado el Índice de Gravedad Potencial en el incendio forestal de Quintela

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las autoridades de extinción de incendios han declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) en la localidad leonesa de Quintela, perteneciente al municipio de Lumber/término municipal afectado, debido a la complejidad de las labores de control sobre el terreno.

La activación de este nivel de gravedad responde principalmente a la previsión técnica de que los equipos de extinción tardarán más de 12 horas en lograr su estabilización, un indicador crítico que obliga a extremar las precauciones y a movilizar recursos adicionales para perimetrar las llamas.

Para conocer la evolución en tiempo real de este operativo y consultar el estado actualizado de los medios desplegados, la Junta de Castilla y León remite a los ciudadanos al canal oficial del operativo INFORCYL.

Se recomienda a la población de la zona y alrededores seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y evitar desplazamientos innecesarios hacia el área afectada para facilitar el paso de los vehículos de extinción.