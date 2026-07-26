Declarado el Índice de Gravedad Potencial en el incendio forestal de Quintela
Las autoridades de extinción de incendios han declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) en la localidad leonesa de Quintela, perteneciente al municipio de Lumber/término municipal afectado, debido a la complejidad de las labores de control sobre el terreno
Las autoridades de extinción de incendios han declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) en la localidad leonesa de Quintela, perteneciente al municipio de Lumber/término municipal afectado, debido a la complejidad de las labores de control sobre el terreno.
La activación de este nivel de gravedad responde principalmente a la previsión técnica de que los equipos de extinción tardarán más de 12 horas en lograr su estabilización, un indicador crítico que obliga a extremar las precauciones y a movilizar recursos adicionales para perimetrar las llamas.
Para conocer la evolución en tiempo real de este operativo y consultar el estado actualizado de los medios desplegados, la Junta de Castilla y León remite a los ciudadanos al canal oficial del operativo INFORCYL.
Se recomienda a la población de la zona y alrededores seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y evitar desplazamientos innecesarios hacia el área afectada para facilitar el paso de los vehículos de extinción.