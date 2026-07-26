Peñalba revive su pasado mozárabe en honor a Santiago Apóstol con la participación de 200 personas

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Un año más y dentro del marco de las fiestas patronales de la localidad de Peñalba en torno a Santiago Apóstol, la Asociación de Vecinos Valle de Silencio y la Junta Vecinal de Peñalba celebraron la ya tradicional Fiesta Mozárabe. A partir de las 20.00 horas, tuvo lugar la recreación del «Acto de la entrega de la cruz» hoy conocida como Cruz de Peñalba, por el Rey Ramiro II y su corte a la comunidad monástica de Santiago de Peñalba y a las altas jerarquías eclesiásticas del Reino de León que les acompañan en el siglo X.

La representación se desarrolló en las calles de la localidad y, principalmente, en el atrio de la iglesia mozárabe y en ella participa toda la población en un número aproximado de 200 personas, debidamente ataviadas para la ocasión con vestuario de la época.