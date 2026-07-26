Le Toralé Clasiqué a dos ruedas

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Las bicicletas son para el verano, y eso lo saben bien en Toral de los Vados.

Hoy, más de 300 personas participaron en Le Toralé Clasiqué 2026, un viaje al pasado sobre dos ruedas que reunió a aficionados a las bicicletas clásicas, la música retro y la convivencia durante todo un fin de semana. Una cita que volvió a demostrar que el deporte, la tradición y el buen ambiente forman una combinación perfecta.

Bicicletas antiguas perfectamente restauradas, indumentarias de época, música yeyé, gastronomía popular y un marcado espíritu comunitario son los ingredientes que, año tras año, convierten a Le Toralé Clasiqué en una experiencia única y muy especial.

Gran éxito de partipación en la mañana de hoy domingoDL

No se trata solo de pedalear, sino de revivir una época, compartir recuerdos y disfrutar de una jornada diferente en la que la nostalgia se mezcla con las sonrisas y la diversión.

En la mañana del domingo se celebró la tradicional marcha de bicicletas clásicas, con salida desde el aparcamiento de las Piscinas Climatizadas. Los participantes recorrieron las calles y caminos del municipio luciendo bicicletas y vestimentas de otra época, despertando la curiosidad y los aplausos de vecinos y visitantes.

La jornada culminó con una comida de confraternidad en la zona fluvial, donde participantes y acompañantes compartieron mesa, conversación y buenos momentos en un ambiente festivo y familiar. Durante el sábado se celebró una marcha ciclista con gran éxito de participación porque nadie en Toral quiere perderse este acontecimiento. Además, en esta ocasión participaron bercianos, por supuesto, pero también amantes d de las dos ruedas procedentes de Portugal, Francia e incluso Tanzania.

El excelente ambiente vivido durante toda la jornada volvió a confirmar el éxito de una iniciativa que ya se ha consolidado como una de las actividades estivales más esperadas en Toral de los Vados.

Le Toralé Clasiqué nació en 2013 como una iniciativa local para recuperar la estética y el espíritu de las antiguas marchas ciclistas.

Y es que Le Toralé Clasiqué ya no es solo una cita para los amantes del ciclismo retro: se ha convertido en una auténtica fiesta popular, una celebración de la historia y las pequeñas tradiciones que hacen grande el pueblo.