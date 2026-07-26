El incendio de Quintela, en fotos

Incendio en la localidad de Quintela (León)César Sánchez

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La Junta de Castilla y León ha elevado a índice de gravedad, IGR, 1, el incendio declarado el pasado viernes en la localidad berciana de Quintela, en el municipio den Balboa, ante la previsión de tardar más de 12 horas en estabilizarlo.