Las catas de vino vuelven al Festival de Villar de los Mundos
El Festival Villar de los Mundos acaba de anunciar en su web las tradicionales catas de vino que acompañarán los conciertos y actividades de su decimocuarta edición, que la asociación Bierzo Vivo dedicará a la Mujer y la Música de Raíz.
El festival arrancará el viernes 28 a las 18.30 horas en el Soto de Villar, el castañar distinguido en 2024 como Bosque del Año de España. Allí tendrá lugar una cata vertical e inclusiva de los vinos de Aspronautas, procedentes de la viña que Asprona Bierzo apadrina junto a la bodega 13 Viñas en Cubillos del Sil. Guiada por Vanesa Silván, permitirá saborear sus primeros mencías y descubrir en primicia su primer vino blanco, elaborado principalmente con Doña Blanca, junto a Palomino y Godello.
El sábado 29, a las 12.00 horas, un centenario bodegón de piedra de Villar acogerá la cata de Aníbal de Otero, recientemente reconocida como Mejor Bodega de Castilla y León 2025 por la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía. El domingo 30 será el turno de los vinos de la zona de Ribeira Sacra, presentados por Begoña Méndez.