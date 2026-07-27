Las catas de vino vuelven al Festival de Villar de los Mundos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Festival Villar de los Mundos acaba de anunciar en su web las tradicionales catas de vino que acompañarán los conciertos y actividades de su decimocuarta edición, que la asociación Bierzo Vivo dedicará a la Mujer y la Música de Raíz.

El festival arrancará el viernes 28 a las 18.30 horas en el Soto de Villar, el castañar distinguido en 2024 como Bosque del Año de España. Allí tendrá lugar una cata vertical e inclusiva de los vinos de Aspronautas, procedentes de la viña que Asprona Bierzo apadrina junto a la bodega 13 Viñas en Cubillos del Sil. Guiada por Vanesa Silván, permitirá saborear sus primeros mencías y descubrir en primicia su primer vino blanco, elaborado principalmente con Doña Blanca, junto a Palomino y Godello.

El sábado 29, a las 12.00 horas, un centenario bodegón de piedra de Villar acogerá la cata de Aníbal de Otero, recientemente reconocida como Mejor Bodega de Castilla y León 2025 por la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía. El domingo 30 será el turno de los vinos de la zona de Ribeira Sacra, presentados por Begoña Méndez.