Dos jóvenes llevan el nombre del Bierzo a la WWE en Netflix

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Miguel Pérez y Álvaro Carrera se han convertido en las voces en español de la WWE — World Wrestling Entertainment que promociona la lucha libre— en Netflix. Ambos destacan el orgullo que supone representar a la comarca berciana en un proyecto internacional y animan a los jóvenes a perseguir sus sueños con esfuerzo y constancia. El Bierzo tiene desde hace año y medio dos representantes en uno de los mayores espectáculos de entretenimiento deportivo del mundo.

Miguel Pérez, de Toreno, y Álvaro Carrera, de Ponferrada, son las voces en español de la WWE en Netflix, un reto profesional que, además de cumplir un sueño personal, les permite llevar el nombre de su tierra a millones de espectadores.

Para ambos, representar a el Bierzo es uno de los aspectos más importantes de esta experiencia. «El Bierzo es nuestra raíz», afirma Miguel, quien asegura que siente que no solo se representa a sí mismo, sino también a toda la comarca y a España cada vez que se sienta frente al micrófono. Incluso después de viajar por numerosos países gracias a la lucha libre, reconoce que siempre piensa en volver a casa para reunirse con su familia y disfrutar de un botillo.

Álvaro, quien comenzó en narrando partidos de la Ponferradina en Radio Cima, comparte ese sentimiento y explica que, pese a haber vivido muchos años fuera, nunca dejó de presumir de Ponferrada y del Bierzo, por lo que ahora poder representar a su tierra en un proyecto de esta magnitud tiene un significado muy especial. Su llegada a la WWE no fue fruto de la casualidad. Miguel llevaba años persiguiendo ese objetivo, mientras que Álvaro veía aquella posibilidad como algo prácticamente imposible. Sin embargo, el acuerdo entre WWE y Netflix acabó reuniendo a dos bercianos en un reducido equipo de narradores que retransmiten los espectáculos de la compañía en diferentes idiomas para todo el mundo, solo 50 para todo el mundo. Los dos recuerdan con especial cariño el apoyo recibido por familiares y amigos durante un proceso que permaneció en secreto durante meses. Cuando finalmente pudieron anunciar que serían las voces de la WWE en España, la alegría fue compartida por todo su entorno.

Entre los momentos más emocionantes de su trayectoria destacan la narración de la victoria del español Axiom frente a The Miz en el SmackDown celebrado en Barcelona y la experiencia de comentar un espectáculo desde la mesa de ringside, un sueño que ambos perseguían desde la infancia y que todavía hoy les cuesta creer que sea una realidad. Miguel y Álvaro consideran que el éxito de la WWE radica en su capacidad para combinar deporte, espectáculo y emoción, conectando con espectadores de todas las edades. Esa pasión es la que intentan transmitir en cada retransmisión, apostando por la naturalidad y por una narración cercana que refleje su entusiasmo como aficionados.

A los jóvenes bercianos que sueñan con dedicarse a la comunicación deportiva les envían un mensaje claro: el trabajo, la formación, la constancia y la especialización son imprescindibles para alcanzar cualquier objetivo. De hecho, su propia historia demuestra que, desde el Bierzo, también es posible formar parte de la mayor empresa de lucha libre del mundo.