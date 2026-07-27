Arde la pared de un silo de la cementera Cosmos en Toral de los Vados

Instalaciones de la planta cementera de Cosmos en Toral de los Vados.l. de la mata

Publicado por EFE Ponferrada Creado: Actualizado:

Un incendio registrado durante la madrugada de este lunes en la fábrica de Cementos Cosmos, en Toral de los Vados (León), obligó a movilizar a los bomberos de Ponferrada, aunque el incidente quedó controlado rápidamente y no provocó daños personales.

Según explican vecinos que alertaron del suceso, el fuego se originó en un silo de clínker, donde resultaron afectados una pared de material sintético y un depósito de aceite.

Las llamas, que pudieron verse desde distintos puntos de la localidad, despertaron la preocupación entre los vecinos por la posibilidad de que se propagaran al resto de las instalaciones.

Sin embargo, los trabajadores de la cementera actuaron con rapidez y consiguieron contener el incendio utilizando extintores antes de la llegada de los servicios de emergencia. Posteriormente, los bomberos revisaron la instalación, completaron la extinción y verificaron que no existían focos que pudieran reavivar el fuego.

Las primeras informaciones apuntan a que el suceso quedó limitado a la zona afectada, sin consecuencias de gravedad para la planta. La empresa evaluará durante la jornada si el incidente tiene alguna repercusión en el funcionamiento habitual de la factoría.