La mayor fiesta techno de el Bierzo llega este fin de semana a Albares de la Rivera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La espera ha terminado. Este fin de semana, Albares de la Ribera acoge la Camp Party, el esperado festival que situará a El Bierzo en el mapa de los grandes eventos de música electrónica. Con un ritmo de venta que prevé colgar el cartel de entradas agotadas (Sold Out) en las próximas horas, la organización ultima los detalles para ofrecer la mayor fiesta techno que haya presenciado la comarca.

La expectación ha sido máxima desde que se revelara una programación de altísimo nivel, atrayendo no solo al público local, sino a amantes de la electrónica de toda España y del ámbito internacional. Durante el evento, el cartel estará liderado por:

DJ Pepo: Referente indiscutible y piedra angular de la cultura techno en España, cuya trayectoria garantiza el rigor y la calidad en cabina.

The YellowHeads: Dúo de trayectoria internacional, conocidos por su capacidad para dominar los escenarios de los festivales más importantes del planeta.

Ramiro López: Productor de referencia en la escena global, reconocido por su técnica depurada y su impacto en la música de vanguardia.

Dok&Martin: Abanderados de la nueva ola del hard techno y el peak time, aportando la intensidad sonora que define el sonido contemporáneo.

Tal y como han venido haciéndose eco los medios de comunicación en los últimos meses, la propuesta de la Camp Party va mucho más allá de un festival al uso, ya que conecta el entorno rural con la escena techno de mayor impacto del momento.

Los últimos abonos continúan disponibles a través de los canales oficiales para quienes no quieran perderse una cita ineludible. Este fin de semana, El Bierzo no solo bailará; El Bierzo hará historia.

Además, con el objetivo de facilitar el desplazamiento, garantizar la comodidad y promover una movilidad segura durante todo el fin de semana, la organización ha habilitado un servicio especial de autobuses con salidas y retornos desde los principales puntos de la comarca:

Opción 1: Bembibre – Albares

• Horarios: Salida a las 17:00h / Regreso a las 06:30h (desde Albares).

• Punto de salida: Estación de Autobuses de Bembibre.

Opción 2: Ponferrada – Albares

• Horarios: Salida a las 16:30h / Regreso a las 06:30h (desde Albares).

• Punto de salida: Parking del Toralín.