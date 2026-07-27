Mejora el incendio de Quintela y Castropodame controlado

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los dos principales incendios forestales registrados en los últimos días en la comarca del Bierzo presentan una evolución positiva, según el último informe de la Junta. El fuego de Quintela, en el municipio de Balboa, ha mejorado de forma significativa gracias al trabajo del operativo, mientras que el incendio de Castropodame ya se encuentra controlado y en la recta final de su extinción. En el caso de Balboa, los equipos de extinción han conseguido contener el avance de las llamas y centran ahora sus esfuerzos en la vigilancia del perímetro para impedir que se produzcan nuevas reproducciones.

En la zona permanecen desplegados 12 medios de extinción, aunque desde que comenzó el incendio han participado más de cincuenta recursos, entre efectivos terrestres y aéreos. El incendio se declaró el 24 de julio y alcanzó ese mismo día el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1. Tras una primera mejoría, el nivel fue rebajado, pero el pasado domingo una reproducción registrada a mediodía obligó a volver a elevar el IGR 1.

La evolución de las últimas horas ha permitido estabilizar nuevamente la situación, aunque el operativo mantiene la máxima vigilancia. También son favorables las noticias que llegan desde Castropodame, donde el incendio iniciado la pasada semana se encuentra ya controlado y en proceso de extinción definitiva. Según la última actualización de la Junta de Castilla y León, el fuego ha arrasado 810 hectáreas, de las que 640 corresponden a masa arbolada, 100 a matorral y 70 a pastizales. Hay que recordar que e

Este incendio llegó a alcanzar el IGR 2 al poner en riesgo las localidades de San Pedro Castañero y Turienzo Castañero, cuyos vecinos tuvieron que ser evacuados de manera preventiva.