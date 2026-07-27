La Estación de Avisos alerta sobre la polilla en zonas de viñedos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Estación de Avisos de Carracedelo ha hecho un llamamiento a los viticultores para que apliquen tratamientos contra la polilla en los racimos de la vid, en viñedos de la zona de Toral de los Vados y Villafranca del Bierzo. La Polilla del racimo (Lobesia botrana), es una especie de insecto lepidóptero que se alimenta de las flores o bayas del racimo. Los adultos de polilla realizan las puestas de huevos de los que nacen las larvas que posteriormente dañan las uvas. Los daños que producen las larvas en las bayas favorecen la aparición posterior de podredumbres en el racimo, y si son muy cuantiosos, reducen de forma importante la cantidad de uva que se vendimiará.

La Estación de Avisos, en colaboración con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo, hace un seguimiento de la evolución de esta plaga durante el año, mediante trampas de feromonas. Esta semana se está iniciando el vuelo de los adultos de tercera generación de esta plaga, en los municipios de Toral de los Vados y Villafranca del Bierzo (Trampas de Villafranca, Parandones, Iglesia de Campo y Valtuille de Arriba). El tratamiento es recomendable aplicar cuanto antes.