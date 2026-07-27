Llega el solidario Xentiña Fest a Carucedo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Bierzo se prodiga en festivales de música y para este mes de agosto hay uno que es de los buenos, porque además de diversión, de disfrute y gastronomía, lo recaudado irá a parar a una causa benéfica de ayuda a preservar la naturaleza. Se trata de Xentiña Fest 2026, que llega a Carucedo el 22 de agosto con música en directo y un fin solidario: reforestar zonas afectadas por los incendios.

Así, la Fábrica Tap Room (Castreña Brewing Co.), situada en la localidad de Carucedo, acogerá el sábado 22 de agosto, a partir de las seis de la tarde (18.00 horas), la primera edición del denominado «Xentiña Fest», un festival de música en directo, gastronomía y naturaleza.

El cartel reúne a cuatro bandas de música. Una de ellas es la de los bercianos Mañana Viernes, que estarán acompañados del grupo riojano Denorte, de la cantante asturiana Mónica Morado y del DJ extremeño JotaPop, que ofrecerán sus conciertos en un ambiente divertido, familiar y festivo pensado para disfrutar entre amigos. La iniciativa es «un homenaje compartido», según los organizadores, entre los que se encuentra José Cervera. «La Xentiña» es el grupo de amigos que da nombre al festival como homenaje a Andrea Rodríguez y a su amor compartido por la música en directo, por El Bierzo y sus seres queridos. "Xentiña Fest quiere mantener viva esa energía: la alegría compartida, el amor por la tierra y el poder de la música para unir a la gente", destacan los promotores de esta primera edición del festival, que tiene previsión de ir a más y afianzarse en verano.

Se da la circunstancia que parte de la recaudación de este festival se destinará, en colaboración con la Asociación Desarrollo Rural Bierzo-Cabrera, a la reforestación con especies autóctonas de una parcela de la localidad de Carucedo, enmarcada en la zona de Las Médulas (Patrimonio de la Humanidad) afectada por los incendios de agosto del año pasado. sEn cuanto a la venta de entradas, los interesados deben tener en cuenta que las entradas del Xentiña Fest están a un precio de 25 euros cada una, y pueden ya adquirirse de forma física en los locales «Downtown» y «La Perra», en Ponferrada, y durante el fin de semana igualmente en «La Fábrica Tap Room» de Carucedo. Para más información también se puede contactar a través del correo info.xentinafest@gmail.com o en su Instagram, @xentinafest.