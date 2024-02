Los 14 delegados que dejan Csif se van a un sindicato independiente

Los ex delegados de CSIF en el Hospital El Bierzo, ante la puerta principal del centro sanitario.L. DE LA MATA

La sección de Sanidad del sindicato CSIF en el Bierzo ha saltado por los aires a menos de un mes de las elecciones sindicales en el área de salud. Los 14 delegados de la formación, incluido el hasta ahora también secretario provincial Carlos Javier Reguera, comparecieron este martes a las puertas del Hospital del Bierzo para confirmar la dimisión en bloque que habían adelantado en una nota de prensa y adelantar que se presentarán a las elecciones bajo las siglas de la Central Sanitaria Independiente UVE, que les había ofrecido ir en sus listas en vista de la crisis interna.

Los motivos de la desbandada tienen que ver con la falta de medios y de igualdad de trato en las labores sindicales que los ya ex delegados del CSIF achacan a la dirección provincial, además de a las últimas maniobras para apartarles de la lista electoral promoviendo una candidatura nueva. La ex delegada Sonia Botas desmintió que Reguera haya obligado a dimitir en bloque a toda la sección sindical, como interpreta la dirección provincial. «Somos personas con un alarga trayectoria profesional y tenemos capacidad y criterio suficiente para tomar nuestras propias decisiones», aseguró Botas a los periodistas convocados a la entrada del centro sanitario. La ex delegada reprochó a la responsable de la agrupación comarcal, acompañada por una delegada de la rama de Educación, que se presentaran, dijo, el lunes en el Hospital para pedir a los trabajadores que formaran una lista «a espaldas de Carlos Javier y sus delegados».

Botas recalcó que la decisión de dimitir en bloque se tomó debido a «las trabas» que han encontrado en CSIF para ejercer su labor sindical. «Somos un equipo de 14 personas muy unido. Una muestra más de que hemos estado al cargo de una persona con gran capacidad de liderazgo. Llevamos dos años transmitiendo el problema que existía en el Bierzo y ni siquiera han querido reunirse con nosotros, nos han ignorado», se quejó.

Y desmintió que los 14 ya ex delegados no presentasen su candidatura en la fecha límite, el pasado 9 de febrero. «Ese día se recepcionó nuestra lista de candidatos. El detonante de nuestra decisión viene producido porque ayer por la tarde nos alertaron de que la responsable comarcal se presentó en el Hospital para pedir candidaturas nuevas y presentarla a espaldas del responsable de sanidad y sus delegados»!, aclaró. «Se nos ha mentido durante mucho tiempo, la directiva no nos escucha y hemos llegado al límite», añadió.

El propio Carlos Javier Reguera intervino en las puertas del hospital para confirmar que en vista de «la pasividad y el desprecio» han aceptado la oferta del sindicato independiente para presentarse a las elecciones bajo sus siglas y dio por «zanjada» la polémica con su ya ex sindicato.