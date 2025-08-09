Duplican el despliegue en el incendio de Llamas de Cabrera, con 28 medios, cuatro aéreos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El incendio declarado en la localidad leonesa de Llamas de Cabrera, que llevó a la Junta de Castilla y León a decretar este sábado el nivel 1 de gravedad por la previsión de que su extinción supere las doce horas de trabajo, continúa activo con un importante refuerzo de medios.

En la zona trabajan ahora 28 efectivos, cuatro de ellos aéreos, además de cuadrillas terrestres, un bulldozer, técnicos y agentes medioambientales. El fuego se encuentra en fase de perimetración y se investigan sus causas.

La comarca de El Bierzo mantiene además otros focos activos que provocan un intenso olor a humo en la zona.

En Anllares operan siete medios terrestres, mientras que en Fresnedo, en el municipio de Cubillos del Sil, trabajan once efectivos. Ambos están también en fase de perimetración y bajo investigación.

A estos se suman otros dos incendios en Cabañas de la Dornilla y Yeres, este último con apoyo de un medio aéreo.