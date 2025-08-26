La Policía Municipal de Ponferrada pone en marcha la campaña de vigilancia de árboles frutales

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada, a través de la Policía Municipal, pone en marcha la Campaña Especial de Vigilancia de Frutales 2025 en todas las zonas agrícolas del municipio con el objetivo de evitar los robos de fruta en las explotaciones.

La campaña se desarrollará hasta el 30 de septiembre, aunque podría variar en función de cómo avance la recogida en las distintas variedades de frutas.

Los agentes realizarán rondas periódicas de vigilancia por todas las plantaciones, incrementándose durante las horas de la comida y especialmente durante la noche. Además de vigilar para evitar el robo de frutas, también de hará un seguimiento de la maquinaria utilizada para la recogida y evitar sustracción de gasoil o su deterioro.

La campaña de vigilancia se adelanta en esta ocasión a petición de los propios agricultores y cooperativas de fruta, debido a que un año más las condiciones meteorológicas han adelantado la cosecha.