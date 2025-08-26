La Subdelegación del Gobierno reforzará la seguridad en las fiestas de Ponferrada y Bembibre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las Juntas Locales de Seguridad de Ponferrada y Bembibre han concretado, en la mañana de este martes, los dispositivos especiales para garantizar el buen desarrollo de las fiestas patronales de ambas localidades. En el caso de Ponferrada, las celebraciones de la Encina tendrán lugar entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre, mientras que en Bembibre las fiestas del Cristo se celebrarán del 12 al 15 de septiembre.

En Ponferrada, la reunión estuvo copresidida por el alcalde, Marco Morala, y la vicesecretaria de la Subdelegación del Gobierno en León, Ana Isabel González. En Bembibre, la Junta Local fue copresidida por la alcaldesa, Silvia Cao, y también por la representante de la Subdelegación. En ambas sesiones participaron responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Protección Civil, representante de la Junta de Castilla y León y Cruz Roja que coordinarán el refuerzo de efectivos durante las jornadas de mayor afluencia.

Como es habitual, el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil anunció que se intensificarán los servicios en las inmediaciones de Ponferrada, con un aumento de los puntos de verificación de alcoholemia y drogas, así como controles de tráfico en las zonas más conflictivas, especialmente durante las noches y las mañanas posteriores a los días de mayor actividad festiva. Del mismo modo, la Guardia Civil reforzará los puntos de verificación e identificación en los accesos a la ciudad para prevenir el consumo de drogas y alcohol en la vía pública y la tenencia ilícita de armas.

En Bembibre, el Puesto Principal de la Guardia Civil contará con un refuerzo de efectivos y con el apoyo de otras unidades si fuera necesario. Entre los cometidos prioritarios figuran la detección de riesgos para la seguridad y el orden público, así como el control de tráfico y de personas en los accesos a la localidad.

Durante las reuniones, la vicesecretaria de la Subdelegación del Gobierno, Ana Isabel González, subrayó la importancia de mantener la vigilancia dentro del actual nivel 4 de alerta antiterrorista y recordó la prohibición de disparar artificios pirotécnicos fuera de los actos autorizados.

Tanto Marco Morala como Silvia Cao coincidieron en destacar la colaboración entre instituciones y fuerzas de seguridad para que las fiestas se desarrollen con normalidad, al tiempo que hicieron un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para disfrutar de las celebraciones en un clima de convivencia y seguridad.