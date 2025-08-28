El Hospital del Bierzo continúa con las obras de mejora de la climatización

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno aprobó hoy un gasto de 290.713 euros destinado a la ejecución de las obras de sustitución parcial de la red hidráulica de tuberías en el Hospital del Bierzo, en concreto la columna 4 de climatización en todas las plantas, obras incluidas en el Plan de Inversiones de la Gerencia Regional de Salud para la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo en 2025.

El objetivo de estos trabajos es resolver, debido al transcurso del tiempo, los desgastes que afectan a la red hidráulica de agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano y climatización. Se trata de la sustitución de todas las tuberías, acoplamientos, codos, etcétera, de toda la red hidráulica de la columna 4 de climatización del hospital, al objeto de que llegue el caudal correctamente a todas las unidades, evitar velocidades de flujo demasiado elevadas que causan ruidos e impedir que las bombas funcionen en condiciones de bajo rendimiento, logrando así unas condiciones óptimas de bienestar térmico para los usuarios.

Con un plazo de ejecución de tres meses, esta obra se enmarca en un proyecto iniciado en 2021, realizándose por bloques con el objetivo de mantener la prestación del servicio asistencial.

Así, en 2021 se acometió la mejora en los bloques de hospitalización más antiguos y zonas comunes más deterioradas, con un presupuesto de 360.576 euros. En 2022 se destinaron otros 350.272 euros a mejorar la climatización de las zonas comunes, pasillo 1, columna 2 de climatización, conexiones a baterías y a inductores del bloque A de hospitalización.

Para 2023 se destinaron 359.800 euros para acometer la columna ‘Climatización 1’ completa (todas las plantas); y en 2024 fueron 298.811 euros para la columna ‘Climatización 3’ completa de alimentación a climatizadores del Hospital.