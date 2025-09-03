Diario de León
Dos heridos en una colisión entre dos turismos en Ponferrada

El hombre, con dolencias cervicales, fue evacuado en ambulancia al Hospital del Bierzo

Instalaciones del Hospital El BierzoL. DE LA MATA

Una mujer de 55 años y un hombre de 65 han resultado heridos este miércoles en una colisión entre dos turismos registrada pasadas las cinco de la tarde en la rotonda de la avenida Milán de Ponferrada, según informó el 112 de Castilla y León.

La mujer sufrió heridas leves a causa del impacto del airbag y no requirió traslado hospitalario, mientras que el hombre, con dolencias cervicales, fue evacuado en ambulancia al Hospital del Bierzo.

En el lugar intervinieron la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y los servicios sanitarios de Sacyl.

