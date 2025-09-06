Diario de León

El Mercado Medieval de las fiestas de Ponferrada, en fotos

Ana F. Barredo

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

Ponferrada celebra las fiestas de la Encina con una gran variedad de actividades. Uno de los platos fuertes este fin de semana es la celebración del Mercado Medieval, con diferentes puestos de artesanía, actuaciones y música.  

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

Ana F. Barredo

Mercado Medieval Ponferrada 2025

tracking