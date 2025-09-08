Luto en Ponferrada: cerca de 200 personas protestan por la gestión de los incendios

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Unas 200 personas vestidas de negro se han concentrado este lunes, Día de la Encina, frente al Ayuntamiento de Ponferrada (León) para denunciar la gestión política de los incendios forestales que han afectado a El Bierzo durante el último mes.

La protesta, silenciosa y con los brazos en alto, ha coincidido con la recepción institucional previa a la procesión de la Virgen de la Encina, patrona de la comarca.

Convocados por la plataforma Stop Incendios Noroeste Peninsular, los asistentes han portado pancartas con mensajes como 'No sois políticos, sois mercaderes de vidas' o 'El fuego quema vida', y han reclamado la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que este año no ha asistido de los actos festivos, en los que ha estado presente en nombre de la Junta, la vicepresidenta autonómica, Isabel Blanco.

La portavoz de Bierzo Aire Limpio, Elena de la Puente, ha subrayado que la iniciativa buscaba “hacer visible el dolor del Bierzo” y ha recordado que se pidió a los participantes acudir “de riguroso luto, sin banderas, sin más símbolos que el negro como expresión de duelo”.

“Es un día de fiesta, pero también de reivindicación. Las consecuencias de esta catástrofe se van a notar durante mucho tiempo”, ha añadido.

Los colectivos convocantes han reclamado más implicación ciudadana para recuperar el territorio afectado. “El desafío que tenemos por delante es importantísimo para el futuro del Bierzo”, ha concluido De la Puente.