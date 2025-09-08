Herida una joven de 13 años tras la colisión de dos vehículos en Ponferrada

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Una joven de 13 años resultó herida esta tarde en una colisión entre dos vehículos en Ponferrada, según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El accidente se produjo a las 17.17 horas a la altura del estadio del Toralín, y se dio aviso a la Policía Municipal y a Sacyl, que envió asistencia para la joven, que se quejaba de dolor en un brazo.