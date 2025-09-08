Herida una joven de 13 años tras la colisión de dos vehículos en Ponferrada
La herida presentaba dolor en un brazo, por lo que se envió asistencia
Una joven de 13 años resultó herida esta tarde en una colisión entre dos vehículos en Ponferrada, según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
El accidente se produjo a las 17.17 horas a la altura del estadio del Toralín, y se dio aviso a la Policía Municipal y a Sacyl, que envió asistencia para la joven, que se quejaba de dolor en un brazo.