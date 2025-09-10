Diario de León

Galería: la protesta propalestina durante la Vuelta termina con varios identificados

Un centenar de personas se han concentrado en la ladera del Castillo de los Templarios de la ciudad con carteles, voces y gritos

Un momento de la concentración de ayer.

Un momento de la concentración de ayer.

Redacción
León

A pesar de haber sido una concentración relativamente pacífica en comparación con otras manifestaciones a favor de Palestina que han sucedido durante otras etapas de la Vuelta Ciclista 2025, en Ponferrada, se han registrado un par de altercados. 

Un centenar de personas se han concentrado en la ladera del Castillo de los Templarios de la ciudad con carteles, voces y gritos. Sin embargo, varios manifestantes han sido identificados.

LuisdelaMata

Concentración propalestina en la Vuelta Ciclista

