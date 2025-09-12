Comienzan las tareas de limpieza de los cauces de agua en Ponferrada a causa de los incendios

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Junta, a través de la empresa pública Tragsa y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, ha iniciado en Ponferrada los trabajos de instalación de los sistemas necesarios para proteger los cauces de la contaminación que las lluvias podrían provocar con sólidos procedentes de los incendios del pasado mes de agosto.

La concejala de Presidencia, Lidia Coca, ha querido mostrar el agradecimiento del Ayuntamiento de Ponferrada hacia la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y a la CHMS, porque “el municipio es el primero en el que se instalan estas albarradas, fajinas e incluso biorrollos de todas las zonas afectadas por la terrible sucesión de incendios”.

Al igual que CHMS va a actuar en el Río Oza, la Consejería de Medio Ambiente ya lo hace para retener sólidos en las laderas que afectan a más de cinco kilómetros de arroyos de su cabecera, señalan desde el Consistorio.