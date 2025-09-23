La ULE celebra en Ponferrada este viernes la Noche Europea de los Investigadores

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) se suma un año más a la celebración de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras con un recorrido científico este viernes que busca acercar la ciencia y la innovación a la sociedad de una manera cercana, entretenida y participativa.

La iniciativa, organizada desde la Unidad de Cultura Científica e Innovación (UCC+i) de la ULE y enmarcada en el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, contará con un amplio programa de actividades dirigidas a públicos de todas las edades que tendrán lugar en el aula didáctica de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía en horario de 17.00 a 20.00 horas.

El programa, que incluye siete talleres prácticos e interactivos, está abiertos al público general de forma libre y gratuita hasta completar aforo, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Los talleres serán impartidos por investigadores como Etelvina Núñez y Carmen Lence, que mostrarán a los más pequeños el fascinante (y en ocasiones peligroso) mundo de las especies invasoras que amenazan la biodiversidad de El Bierzo.

Por su parte, el taller de Sofía Blanco enseñará a los asistentes cómo la Inteligencia Artificial (IA) es capaz de detectar patrones en las fotografías y cómo estas herramientas son utilizadas por las empresas para analizar los datos públicos de los usuarios de redes sociales.

La epidemiología, la nutrición, la importancia de saber detectar las noticias falsas y los bulos o el taller del investigador Víctor Fernández sobre la problemática del fuego completarán la programación.

Según ha destacado la ULE, la Noche Europea de los Investigadores es "la ocasión perfecta" para disfrutar del conocimiento en familia y descubrir cómo la investigación transforma el día a día de los ciudadanos.