Confirmado: Primark aterriza en Ponferrada y esto es todo lo que se sabe ya

El gigante de la moda low cost Primark confirma su llegada a Ponferrada como parte de su expansión en la península.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La llegada de Primark a Ponferrada ha pasado de ser un rumor recurrente a una realidad confirmada por Retailer Spain, una plataforma experta en aperturas comerciales. En su cuenta oficial de X, esta plataforma ha anunciado la inclusión de la capital berciana en el nuevo plan de expansión de la firma irlandesa, que contempla seis aperturas más en España y Portugal con un modelo de tienda reducido y ágil.

Este formato, más compacto que sus flagship, busca facilitar la expansión en centros comerciales que no disponen de grandes superficies disponibles. Retailer Spain ya adelantó esta estrategia, que permite a la cadena llegar a más ciudades con tiempos y costes más ajustados.

Pero aunque el anuncio es real y ha encendido la ilusión en El Bierzo, aún hay muchas preguntas sin respuesta: desde la ubicación definitiva hasta las implicaciones comerciales de esta llegada.

Ubicación y local: El Rosal, foco del nuevo Primark Ponferrada

La apertura prevista tendría lugar en el Centro Comercial El Rosal. Inicialmente, el foco se puso sobre el local que dejó libre H&M en la planta alta, alimentado por el traslado de Springfield a la planta calle y los avisos de reubicación de otras marcas. Estos movimientos hicieron pensar que se estaba liberando un gran espacio destinado a la llegada de la cadena irlandesa. Sin embargo, días después, revelaron que el gran local en preparación era, en realidad, para Mediamarkt, otra multinacional que también había anunciado su desembarco en la ciudad. Esta corrección matizó buena parte de las especulaciones: no será ni el antiguo local de Springfield, ni necesariamente el de H&M el que acogerá Primark, y aunque se mantiene firme su llegada, la ubicación concreta dentro del centro comercial sigue sin confirmarse.

Timing y planificación: ¿finales de 2025?

A día de hoy, no existe una fecha oficial de apertura. Retailer Spain afirmó que la tienda no abriría antes de finales de 2025, aunque se trata más de una estimación oficiosa que de un dato confirmado por la empresa.

Expectación, dudas y contradicciones

Aunque la apertura de Primark en Ponferrada ha sido confirmada por Retailer Spain, aún no hay una nota de prensa oficial de la marca, ni se han publicado planos.

El entusiasmo por la llegada de Primark convive con algunas dudas difíciles de ignorar. Por un lado, la marca despierta una fuerte atracción entre consumidores jóvenes y familias por su estrategia de precios bajos y rotación constante de producto. Por otro, el modelo de negocio basado en el fast fashion está cada vez más cuestionado por su impacto medioambiental y social.

También existe incertidumbre sobre la dimensión real de la tienda. Si se trata efectivamente de un formato reducido, como todo apunta, es posible que no se pueda replicar la experiencia de compra de otras sedes de mayor tamaño, lo que podría generar cierta frustración entre quienes esperaban una tienda de referencia.