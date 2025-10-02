Diario de León

La Policía Nacional de Ponferrada celebra su fiesta patronal: las mejores imágenes

El alcalde, Marco Morala, también incidió en la seguridad ciudadana

Ponferrada

La Policía Nacional de Ponferrada celebró este jueves su festividad patronal, los Ángeles Custodios. Tras acudir a una celebración religiosa en la basílica de La Encina, se realizó un acto oficial en la Casa de la Cultura. Aquí el comisario, Roberto Morán, hizo balance de actuaciones y dijo que Ponferrada es una ciudad segura. En ella, descendieron los delitos y aumentaron las detenciones. En el último año fuero unas 300 frente a las 200 del año anterior, lo que significa que hubo actuación policial. El alcalde, Marco Morala, también incidió en la seguridad ciudadana y dijo que Ponferrada era una de las ciudades más seguras de Castilla y León.

