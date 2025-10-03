La Uned Ponferrada busca 43 personas para el puesto de docente dinamizador

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Uned de Ponferrada ha publicado en su portal de transparencia la convocatoria de un concurso de méritos para cubrir 43 plazas de docente dinamizador, con el fin de atender las necesidades para la ejecución del programa de enseñanza no reglada “Redprendiendo en tu pueblo”, durante el curso académico 2025/26, en localidades pertenecientes a municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Desde su primera edición en 2022, el programa trata de dar respuesta a las necesidades de la población adulta del mundo rural ante los avances tecnológicos y las situaciones cambiantes de nuestra sociedad.

La idea es contribuir al desarrollo sociocultural de las zonas rurales de la provincia, mejorando el nivel formativo y reduciendo la brecha digital. El objetivo principal es dotar a los participantes de conocimientos, destrezas y técnicas que faciliten su promoción social y laboral, aumentando las posibilidades de integración en su entorno y en la vida social, cultural, política y económica.

Para la puesta en marcha de este singular proyecto, el Consorcio Universitario Uned Ponferrada, que se encarga de su coordinación y ejecución, desplegará una red de docentes dinamizadores a lo largo de todo el territorio de la provincia, hasta un total de 43 en esta convocatoria, apoyados en todo momento por un equipo de coordinadores académicos y logísticos pertenecientes al equipo de la Uned. Se contará con la estrecha colaboración de todas aquellas personas encargadas de las actividades culturales en los cerca de 100 ayuntamientos y más de 170 pueblos participantes.

Tiene especial importancia el hecho de que el programa se realiza en los entornos no urbanos de la provincia, con dinamizadores propios de cada zona, potenciando la utilización eficiente de recursos y dando como resultado un programa de formación ejecutado para y por el entorno rural, que revierte en una dinamización tanto cultural como económica. El plazo para presentarse a esta convocatoria de docentes dinamizadores termina el próximo 10 de octubre de 2025.